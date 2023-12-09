В Центре YARAT состоялось открытие выставок азербайджанских и грузинских художников

В Центре современного искусства YARAT состоялось открытие сразу двух выставок азербайджанских и грузинских художников под названиями "Проверено, мин нет!" и "Эквинокс", соответственно, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Экспозиции организованы Пространством современного искусства YARAT.

Выставка "Проверено, мин нет!" объединила перформанс, видеоинсталляции и графические работы Ханлара Гасымова, Орхана Гусейнова, Эльтурана Мамедова, Камиллы Мурадовой, Вюсала Рагима и Сабины Шихлинской, созданные по заказу YARAT. Работы, затрагивающие деликатную тему постконфликтного мира, больше сосредоточены на фундаментальных культурных, социальных и экологических вопросах.

Вход на выставку "Проверено, мин нет!" начинается с пространства, напоминающей минное поле. Формула "ввергнуть людей в неожиданные ситуации", являющаяся основой творческого подхода азербайджанского художника Ханлара Гасымова, живущего и работающего в Нью-Йорке, была применена и в работах, подготовленных к этой выставке, где он обращается к темам исторической памяти, "памяти" земли и культурного наследия. Продолжая тему культурного наследия, видеоинсталляция Сабины Шихлинской рассказывает о культурном геноциде (этноциде) и передает посыл "безопасного будущего" на примере Дворца карабахского хана.

В продолжение этой идеи мультидисциплинарный художник Орхан Гусейнов показывает разминированные территории с помощью фотографий, сделанных из космоса, и доводит до внимания зрителя масштаб проблемы безопасности как в экологическом, так и в социальном контексте. Эльтуран Мамедов создает свою видеоинсталляцию, отражающую социальные реакции постфактум, исходя из присущих его творчеству локальных особенностей. Вюсал Рагим в своем перформансе выделяет идеи безопасного, живого и экологически чистого будущего. На фоне всего перечисленного, завершает экспозицию серия графики, созданная на основе личной истории Камиллы Мурадовой, но рассказывающая о стереотипном мышлении, сформировавшимся в коллективной памяти.

Экспозиция рассказывает об обществе, которое пережило ужасы войны и стало сильнее. Эта выставка призвана продемонстрировать, что стремление к миру - это не только коллективное желание, но и реальность. Через личные истории, исследования и исторические артефакты выставка подчеркивает роль примирения, сотрудничества и сострадания в создании новейшей истории, а также в формировании будущего, свободного от насилия.

Куратор выставки - Фарах Алакбарли.

P.S. В результате оккупации Арменией территорий Азербайджана мины стали одной из главных угроз в Азербайджане, и сегодня страна входит в число наиболее заминированных стран мира. С ноября 2020 года по сегодняшний день в результате минного террора погибли или серьезно пострадали более 300 граждан Азербайджана. Этот террор нарушает фундаментальные правовые нормы, а также компрометирует деликатную тему - стремление к миру. Несмотря на окончание войны, подавляющее большинство взрывающихся мин было произведено после 2020 года. Минирование местности - это не только преступление против человечества, но и механизм, направленный против экологии и культурного наследия.

На выставке "Эквинокс" будут представлены созданные недавно и за последние несколько лет произведения грузинских художников Тамара К.Е., Луки Лазара, Константина Миндадзе, Коки Рамишвили, Андро Семейко, Левана Сонгулашвили, и Гии Эдзгверадзе.

Мультидисциплинарная выставка "Эквинокс" (от латинского "aequinoctium" - "равные ночи") объединяет семь грузинских художников, показывающих краеугольный камень осознания человеческой идентичности, путь формирования сознания с конца 20-го века до начала 21-го века в локальной и глобальной перспективе.

Проект раскрывает сложный дискурс связанных взаимодействий, влияние индивидуального опыта на коллективный опыт и его вклад на меняющиеся во времени модели. Выставка выстроена по дуалистическому принципу, с отсылкой на взаимодействие света и тьмы, где взаимодействие личности и коллектива рассматривается в континууме.

Представленное на выставке исследование основано на цикле лекций грузинского философа Мераба Мамардашвили студентам факультета искусств и гуманитарных наук Тбилисского государственного Университета (1984-1985). В лекциях под названием "Психологическая топология пути" (1997) философ использовал время и жизнь как центральные предметы в дискурсе, основанном на романе Пруста "В поисках утраченного времени". Название выставки взято из лекций Мамардашвили "Точка равноденствия", в которых автор описывает место, где достигается равновесие выражения сознания, как пример того, как взаимодействуют тьма и свет.

Выставка начинается с символа, изображающего метаморфозу пути сознания, представляющего внутреннее противостояние внутри бабочки, указывающее на усилия и время, необходимые куколке для обретения крыльев. Далее проект раскрывает провоцирующие факторы этого пути, где важнейшую роль играют исследования коллективной памяти и опыта. Здесь таким же образом подчеркивается дуалистический принцип. С одной стороны, геополитические сдвиги, культурные наблюдения, связь с прошлым и его трансформация с течением времени - все это играет значительную роль в возникновении чувства принадлежности. С другой стороны, то, как идентичности трансформируются и совершают метаморфозу в ответ на глобализацию и технологические сдвиги, меняют краеугольный камень сознания. Возникают новые формы, где теряется необходимость в памяти, и феномен культурной принадлежности становится абсурдным.

Во второй части рассматривается континуум - система, через которую проходит путь человеческого сознания. Изучая архитектуру света (градацию желтого в черном), идет отсылка к феномену восприятия информации в сознании (при восприятии света или впечатления, состояние принимающего находится в темноте и пустоте). Обусловленность восприятия времени и масштаба человеческого и коллективного сознания определяется теорией относительности. Тот же принцип определяет повторяющиеся масштабные процессы в мире. В таком аспекте происходит конфронтация между индивидуальным и коллективным сознанием, вытекающая в повторяющиеся шаблоны или образующая иной сингулярный путь от того места, где происходит индивидуальное действие.

Кульминация выставки достигается обратным дискурсом, разворачивающимся в непроницаемое для внешнего мира пространство, которое также становится реальным лишь благодаря собственным усилиям и, наоборот, становится катализатором структуры коллективного сознания, порождающего новые формы и изменения во времени.

Кураторы выставки: Тамуна Аршба и Тата Ксоврели.

Даты: 7 декабря 2023 г. - 27 апреля 2024 г.

Место проведения: Центр Современного искусства YARAT

Адрес: Баку, Площадь Государственного флага.

Часы работы выставок: вторник - воскресенье, 12:00 - 20:00

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