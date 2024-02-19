Кен Бернс готовит документальный фильм о Леонардо да Винчи

Отмеченный наградами режиссер-документалист, известный по фильмам "Война во Вьетнаме", "Гражданская война", "Пыльная чаша" и многим другим, Кен Бернс впервые отвлекается от материалов американской тематики: его новый сериал из двух частей, который выйдет в эфир на PBS в ноябре нынешнего года, посвящен Леонардо да Винчи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на иностранные СМИ, новый фильм, режиссером которого Бернс выступил совместно со своей дочерью Сарой Бернс и зятем Дэвидом Макмэхоном, рассказывает о неослабевающем стремлении итальянского эрудита понять мир и непреходящем влиянии его наследия.

"Когда мы решили исследовать жизнь Леонардо, мы поняли, что, хотя он был во многом человеком своего времени, его также интересовало нечто более универсальное, - говорит Сара Бернс в заявлении PBS. - Леонардо был уникально сосредоточен на поиске связей во всей природе, что сегодня кажется нам очень современным, но, конечно, имеет долгую историю".

"Хотя мы следим за личным путешествием Леонардо и исследуем его художественные и научные достижения, мы также действительно сосредоточены на том, что происходило в его голове, и на понимании глубины его любопытства, - говорится в заявлении Макмэхона. - Мышление Леонардо было настолько уникальным и во многих отношениях неподвластным времени, что одного нашего традиционного подхода было бы недостаточно".

В постановке будут показаны интервью с экспертами со всего мира, а также с другими художниками и мыслителями из разных областей, на которых повлияли работы Леонардо. Одной из таких фигур является режиссер Гильермо дель Торо, который говорит в начале фильма: "Современность Леонардо заключается в том, что он понимает, что знание и воображение тесно связаны".

"Ни один человек в отдельности не может повлиять на наши коллективные усилия по пониманию мира и самих себя, - говорится в заявлении Бернса. - Но Леонардо обладал уникальным гением исследования, которому способствовали его экстраординарные способности художника и ученого, которые помогают нам лучше понять мир природы, частью которого мы являемся, и более полно оценить, что значит быть живым и человечным".

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