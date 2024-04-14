Как словами выразить чувства

Во Дворце Гейдара Алиева состоялся литературно-музыкальный вечер "Hisslərin sözlə ifadəsi", сообщает Day.Az.

Вечер, наполненный душевной атмосферой, прошел с аншлагом. Поэзия и музыка - это тесно взаимосвязанные виды искусства, в которых важны ритм и гармония созвучий. Музыка и поэзия - это образное выражение мыслей и чувств людей, состояний природы и человеческого общества. Поэзия музыкальна, а музыка поэтична. Наши далекие предки не знали поэзии отдельно от музыки. И хотя рождение этих искусств было вовсе не одновременным, оба ознаменованы постоянным тяготением друг к другу. Тайны тут нет: оба этих рода искусства взросли из одного зерна, вышли из одного лона - народного музыкально-поэтического искусства. В них сконцентрированы красота и гармония...

В сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Ниязи под управлением народного артиста Ялчина Адигезалова выступили народный поэт Рамиз Ровшан, народные артисты Мехрибан Зеки, Мамедсафа Гасымовa, Тунзаля Агаева, заслуженные артисты Анар Шушалы, Эльшан Рустамов, актеры Земфира Абдулсамедова, Сабира Абдуллаева, Тарана Оджагвердиева, чтец Хазар Сулейманлы, ханенде Рявана Амирасланова.

Прозвучали произведения азербайджанских классиков и современных авторов - Микаила Мушфига, Физули, Наби Хазри, Залимхана Ягуба, Джабира Новруза, Расула Рзы, Бахтияра Вахабзаде, Ахмеда Джавада, Вагифа Самедоглу, Фикрета Годжи, Алиаги Кюрчайлы, Рамиза Ровшана, Баба Везироглу, Ильгара Фахми и т.д.

Фото - Рамин Асланов.

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