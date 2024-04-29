В Русской драме с большим успехом прошла премьера спектакля "Войцек"

На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра в Баку с большим успехом прошла премьера спектакля "Войцек" по одноименной пьесе немецкого поэта и драматурга Георга Бюхнера, сообщает Day.Az. Режиссером-постановщиком спектакля выступил Александр Шаровский.

Каждая новая режиссерская работа народного артиста Азербайджана Александра Шаровского вызывает огромный интерес и приковывает внимание как деятелей искусства, так и театралов. Так было и на премьере постановки "Войцек".

В основу драмы положено реальное событие - уголовное дело об убийстве, произошедшем 26 июня 1821 года. Это психоделическая драма о замученном военной муштрой и медицинскими экспериментами рядовом солдате, которого покидает рассудок и начинают посещать странные видения. Постановка демонстрирует, как постепенно под влиянием неудач и голода появляется неудержимая тяга к убийству в сознании маленького человека. Перед нами разворачивается трагедия человека с чистой духовной сущностью, которая под действием обстоятельств и жестокой реальности реализуется в преступлении - Войцек (Руфат Алиев) убивает свою жену Марию (Ольга Арсентьева).

Множество вопросов возникает у зрителя, публика вместе с главным героем попадает в лабиринт мыслей о природе человеческой жестокости и беспомощности, о том, как одна ошибка может привести к неисправимой трагедии, о том, сколько боли порой мы прячем в своих душах... Смотря на Войцека, хочется вывести его из этого безумного мира. Но получится ли? Или взяв в руки нож, он ставит жирную точку и на своем существовании...

Александр Шаровский давно хотел поставить этот спектакль и сделал это потрясающе - зрителей тронула до глубины души история грустная, трагичная, жестокая... А сколько новых режиссерских приемов, сколько интересных идей в этой работе применил Шаровский. Спектакль нужно посмотреть, почувствовать, прожить...

Руфат Алиев и Ольга Арсентьева передали мучительную боль своих персонажей, трагедию, которая постигла их героев. Они на отлично справились со своей задачей.

Постановка была встречена бурными аплодисментами, а после того как опустился занавес и погасли софиты, зрители долго не расходились, обсуждая и делясь впечатлениями.

В спектакле заняты заслуженные артисты Азербайджана Тимур Рагимов и Мурад Мамедов, артисты театра Руфат Алиев, Ольга Арсентьева, Руфат Назаров, Рамиль Алиев, Тамерлан Абдуллаев, Фатима Алиева, Марина Литвиненко, Надир Абдурагимбеков, Заур Терегулов, Фарид Бахрамов, Заур Искендеров, Диляра Назарова, Руслан Павлов и Джохар Абдуллаев.

Художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Федоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, композитор - Анар Юсуфов, художник по свету - Николай Рудычев, хореограф - Ольга Арсентьева, ассистент режиссера - Ланита Афонина, редактор - Милена Назарова.

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