Объявлены победители кинопремии BAFTA 2025

В Лондоне вручили награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Церемония проходила в Королевском фестиваль-холле. Премию BAFTA часто называют репетицией "Оскара".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на британские СМИ, главную награду BAFTA, приз за лучший фильм получил "Конклав" - триллер о выборах Папы римского. На победу в категории "Лучший фильм" претендовали кроме "Конклава", "Анора", "Бруталист", "Совершенный незнакомец" и "Эмилия Перес".

Приз за режиссуру достался Брэди Корбету за "Бруталиста" - трехчасовую эпическую драму о пережившем Холокост архитекторе. Среди других номинантов в этой категории были Шон Бейкер ("Анора"), Эдвард Бергер ("Конклав"), Дени Вильнев ("Дюна: Часть вторая"), Жак Одиар ("Эмилия Перес") и Корали Фаржа ("Субстанция"). Лучшей актрисой была признана американская актриса Майки Мэдисон за роль в фильме "Анора". Лучшим актером стал Эдриен Броди, сыгравший главную роль в фильме "Бруталист" о вымышленном венгерском архитекторе Ласло Тоте, сбежавшим от Холокоста в США.

Лучшим неанглоязычным фильмом признан криминально-комедийный мюзикл режиссера Жака Одиара "Эмилия Перес".

Короткометражка британского режиссера Франца Бема "Камень, ножницы, бумага" о начале полномасштабной войны России против Украины с украинским актером Александром Рудинским в главной роли получила награду в номинации "Лучший британский короткометражный фильм".

Отметим, что вручение "Оскаров" в этом году состоится 3 марта.