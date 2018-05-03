Globus Travel Agency предлагает вам незабываемый тур в Грузию - ФОТО
Только у нас самый горячий тур летнего сезона. Если вы планировали отдохнуть в самом сердце Грузии, в Аджарии, куда все едут ради пляжей, отелей, ресторанов и баров, тогда наш тур именно для вас.
Тур в Кобулети - это самый выгодный отдых для вас и вашей семьи, друзей, близких. Здесь в Кобулети идеальные условия для пляжного отдыха: мягкий климат без изнуряющей жары, море, которое хорошо прогревается, чистые галечные пляжи. Что радует, так это разнообразный отдых в Кобулети: частный сектор, отели, квартиры, гостевые дома, маленькие домики на самой набережной и большие виллы в горах. Развлечения тут тоже на любой вкус: культурные, молодежные, ночные.
Грузия - одно из самых популярных направлений среди азербайджанцев. Уже который год мы колесим по этой дивной стране и отдыхают на берегу моря - кажется, что о Грузии уже известно все. Но нет!
Туроператор GLOBUS TRAVEL AGENCY откроет для вас удивительное место для развлечений и предлагает открыть новые грани такой знакомой, но все же неизведанной страны.
Кобулети - один из главных пляжных курортов Грузии и второй по величине город Аджарии после Батуми, располагающий галечным пляжем длиной более 10 километров.
По сравнению с Батуми, Кобулети считается более спокойным, "семейным" курортом. Не в последнюю очередь благодаря своей расслабленной атмосфере, а также по причине наличия одного из лучших в Грузии парков аттракционов, Кобулети чрезвычайно популярен у семей с маленькими детьми.
Цены в Кобулети в разгар сезона в целом сопоставимы с батумскими - а на жилье могут быть и повыше из-за огромной популярности курорта среди грузин и жителей соседних стран.
Дата выезда, начиная с 15 июня 5 ночей / 6 дней Цена, начиная с $99
В стоимость включено:
✅ Комфортный транспорт (автобус) в обе стороны (гид сопровождающий, бесплатный wi-fi)
✅ 5 ночей в отеле 3*
✅ Трехразовое питание на каждый день
✅ Экскурсия по Батуми (Европейская площадь, Памятник Али и Нино, Канат, Бульвар, Дельфинарий, Музыкальный фонтан)
✅ Дискотека (живая музыка)
✅ Фотосессия
- ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ -
День 1- Выезд в 23:00 вечера.
День 2 - пляжный день.
День 3 - Батуми экскурсия.
День 4 - пляжный день.
День 5 - пляжный день.
День 6 - Выезд из отеля в 11:00 утра.
Наши контактные номера:
+994 12 498 90 92, +994 51 699 81 80/81
E-mail: travel@globus.az
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