Globus Travel Agency предлагает вам незабываемый тур в Грузию - ФОТО

Только у нас самый горячий тур летнего сезона. Если вы планировали отдохнуть в самом сердце Грузии, в Аджарии, куда все едут ради пляжей, отелей, ресторанов и баров, тогда наш тур именно для вас.

Тур в Кобулети - это самый выгодный отдых для вас и вашей семьи, друзей, близких. Здесь в Кобулети идеальные условия для пляжного отдыха: мягкий климат без изнуряющей жары, море, которое хорошо прогревается, чистые галечные пляжи. Что радует, так это разнообразный отдых в Кобулети: частный сектор, отели, квартиры, гостевые дома, маленькие домики на самой набережной и большие виллы в горах. Развлечения тут тоже на любой вкус: культурные, молодежные, ночные.

Грузия - одно из самых популярных направлений среди азербайджанцев. Уже который год мы колесим по этой дивной стране и отдыхают на берегу моря - кажется, что о Грузии уже известно все. Но нет!

Туроператор GLOBUS TRAVEL AGENCY откроет для вас удивительное место для развлечений и предлагает открыть новые грани такой знакомой, но все же неизведанной страны.

Кобулети - один из главных пляжных курортов Грузии и второй по величине город Аджарии после Батуми, располагающий галечным пляжем длиной более 10 километров.

По сравнению с Батуми, Кобулети считается более спокойным, "семейным" курортом. Не в последнюю очередь благодаря своей расслабленной атмосфере, а также по причине наличия одного из лучших в Грузии парков аттракционов, Кобулети чрезвычайно популярен у семей с маленькими детьми.

Цены в Кобулети в разгар сезона в целом сопоставимы с батумскими - а на жилье могут быть и повыше из-за огромной популярности курорта среди грузин и жителей соседних стран.

Дата выезда, начиная с 15 июня 5 ночей / 6 дней Цена, начиная с $99

В стоимость включено:

✅ Комфортный транспорт (автобус) в обе стороны (гид сопровождающий, бесплатный wi-fi)

✅ 5 ночей в отеле 3*

✅ Трехразовое питание на каждый день

✅ Экскурсия по Батуми (Европейская площадь, Памятник Али и Нино, Канат, Бульвар, Дельфинарий, Музыкальный фонтан)

✅ Дискотека (живая музыка)

✅ Фотосессия

- ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ -

День 1- Выезд в 23:00 вечера.

День 2 - пляжный день.

День 3 - Батуми экскурсия.

День 4 - пляжный день.

День 5 - пляжный день.

День 6 - Выезд из отеля в 11:00 утра.

Наши контактные номера:

+994 12 498 90 92, +994 51 699 81 80/81

E-mail: travel@globus.az