Начинаются продажи первых азербайджано-иранских автомобилей - ЦЕНЫ

В ближайшие дни начнется продажа автомобилей, выпущенных совместным азербайджано-иранским заводом в Нефтчалинской промышленной зоне.

Об этом сказал Trend Эмин Ахундов, председатель правления компании AzerMash, являющейся одним из совладельцев завода, передает Day.Az.

По его словам, на данном этапе речь идет о двух моделях - Khazar LD и Khazar SD. Остальные автомобили под маркой Khazar поступят в продажу до конца 2018 года.

На заводе производятся автомобили под брендом "Khazar", а в будущем начнется производство ряда моделей Peugeot и Renault. Мощность завода составляет около 10 тысяч автомобилей в год. Как ожидается, основным зарубежным рынком сбыта этих автомобилей станет СНГ, в том числе Украина, Россия и страны Центральной Азии.

Стоимость автомобилей варьируется в пределах 14-16 тысяч манатов. До конца текущего года на заводе планируется наладить выпуск новых моделей, которые будут стоить несколько дороже - 18-20 тысяч манатов.

Все автомобили, производимые на заводе, соответствуют стандартам Евро-5.

Шестого августа 2016 года крупный иранский автопроизводитель Iran Khodro и азербайджанская компания Azeurocar ("дочка" AzerMash) подписали соглашение о создании совместного автомобильного завода в Нефтчалинской промышленной зоне. Общая стоимость проекта оценивается в 24 миллиона манатов. 75 процентов инвестиций в завод вложила азербайджанская сторона, а 25 процентов - иранская