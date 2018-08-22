SOCAR увеличит поставки газа на Мальту

Консорциум ElectroGas Malta видит большой потенциал роста спроса на газ для производства электроэнергии на газовой электростанции на острове, что вызвано увеличением туристического потока, сказали Trend в консорциуме, комментируя возможность увеличения поставок сжиженного природного газа SOCAR Trading на газовую электростанцию на Мальте.

"Правительство Мальты уделяет большое внимание растущей индустрии туризма на острове, предоставляя субсидии местным отелям с целью привлечения все большего числа туристов. Это приводит к более высокому спросу на электроэнергию (например, за счет дополнительного использования кондиционеров и т. д.)", - сказали в консорциуме.

Как отметили в ElectroGas Malta, дополнительные поставки СПГ, необходимые для газовой электростанции, будут поставляться SOCAR Trading SA.

Консорциум ElectroGas Malta, в котором SOCAR представлена дочерней трейдерской компанией SOCAR Trading, владеющей в консорциуме 20-процентной долей, был создан для реализации проекта строительства газовой электростанции на Мальте. Другими акционерами являются немецкая Siemens Project Ventures и мальтийская GEM Holdings. SOCAR Trading представлена в проекте также в качестве поставщика LNG (6-7 партий в год), плавучей установки для его хранения и оборудования для его переработки.

SOCAR Trading со штаб-квартирой в Женеве была создана в конце 2007 года Госнефтекомпанией Азербайджана.

Компания продает основную часть объемов экспорта сырой нефти SOCAR из порта Джейхан (Средиземное море, Турция), осуществляет трейдинг нефти и нефтепродуктов других стран, а также оказывает содействие материнской компании в связи с международными инвестициями. Сфера деятельности SOCAR Trading охватывает страны Европы, Азии и Америки.