Объем ВВП Азербайджана за январь-февраль 2019 года составил около 11,5 миллиарда манатов, что на три процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Объем ВВП, приходящийся на душу населения, составил 1163,8 маната.

В структуре ВВП Азербайджана 47,2 процента (5,4 миллиарда манатов) сформированы в сфере промышленности, 5,4 процента (620,2 миллиона манатов) - в строительстве, 3,2 процента (367,5 миллиона манатов) - в сельском, лесном и рыбном хозяйствах.

Чистые налоги на продукцию и импорт составили 7,2 процента ВВП Азербайджана (826,9 миллиона манатов).

Согласно отчету, 10,1 процента ВВП (1,2 миллиарда манатов), произведенного в секторе услуг, пришлись на торговлю и ремонт транспортных средств, 6,8 процента (780,9 миллиона манатов) - на транспорт и складское хозяйство, 2,6 процента (298,6 миллиона манатов) - на размещение туристов и сферу общепита, 1,8 процента (206,7 миллиона манатов) - информационные и коммуникационные услуги, 15,7 процента (1,8 миллиарда манатов) - на другие сферы услуг.