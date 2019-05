22 мая председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин и директор STEP IT Academy Алексей Слепцов подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ предусматривает разработку и реализацию совместных проектов в сфере информационных технологий, а также обмен опытом и подготовку образовательно-методических пособий по IT. В рамках соглашения ВТБ (Азербайджан) намерен предлагать наиболее успешным и перспективным студентам производственную практику и работу в банке. Кроме того, стороны планируют взаимодействовать при организации семинаров, конференций и других совместных мероприятий.

Председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин отметил: "Сотрудничество со STEP IT Academy - одно из мероприятий, которые банк проводит в рамках поддержки образования. В этом направлении ВТБ (Азербайджан) уже активно сотрудничает с рядом ведущих ВУЗов страны. Мы выступаем для студентов экспертами и наставниками в рамках своих компетенций, помогаем им при разработке научных проектов, развиваем студенческую практику и тем самым вносим свой вклад в подготовку новых молодых кадров".

Для справки

STEP IT Academy - учебное заведение, специализирующееся на подготовке кадров в сфере IT. Академия готовит программистов, дизайнеров и системных инженеров. В настоящее время она представлена 42 филиалами в 16 странах мира. STEP IT Academy является уполномоченным образовательным центром таких компаний как Microsoft, Cisco, Autodesk.