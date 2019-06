Tiffany & Co. представляет Return to Tiffany® Love Bugs - новую интерпретацию культовой классики. В новых украшениях переосмыслены детали оригинальной коллекции Return to Tiffany® в ярком, сочном прочтении, объединяющем выразительные цвета и классические мотивы, отражающие неразрывную связь Tiffany и мира природы. Основа вдохновения - тема городского сада с его затейливыми бабочками и пышными цветами, птицами и божьими коровками, отсылающими к классическим украшениям ювелирного дома с мотивами флоры и фауны. Простые формы поданы совершенно неожиданно и современно. А сами украшения передают дух новаторства, неуемного воображения и экспериментов, которые всегда отличали ювелиров Tiffany.

"Коллекция Return to Tiffany® Love Bugs - это новая вариация знаковых украшений, со знакомой отправной точкой, но неожиданным финалом", - говорит Рид Кракофф, креативный директор Tiffany & Co. - "Новая коллекция намного шире оригинальной Return to Tiffany®, каки в плане форм и материалов, так и по своему настроению".

В украшениях бриллианты соседствуют с цветными камнями - в том числе аметистом, голубым топазом, желтым и зеленым кварцем. Разноообразие металлов, от золота (желтое, розовое, белое) до стерлингового серебра воплощено в широкой вариации форм - булавки, броши, кулоны и кольца.

О Tiffany & Co.

В 1837 году Чарльз Льюис Тиффани основал в Нью-Йорке свою компанию. Вскоре его магазин получил известность как дворец сокровищ за исключительные драгоценные камни. С тех пор TIFFANY & CO. - синоним изысканности, новаторского дизайна, искусного мастерства и исключительной креативности. В XX веке компания приобретала всю бóльшую известность по всему миру, расширялась сеть ее магазинов и росла культурная значимость, о чем свидетельствуют, например, новелла Трумана Капоте "Завтрак у Тиффани" и фильм с участием Одри Хэпберн.

Сегодня TIFFANY & CO. и ее дочерние компании, насчитывающие более 14 000 сотрудников, разрабатывают, производят и продают украшения, часы и роскошные аксессуары. Среди них более 5000 опытных ювелиров, которые выполняют огранку бриллиантов и всему миру в рамках многоканального подхода. Чтобы узнать больше о TIFFANY & CO., а также приверженности компании устойчивому развитию, посетите сайт tiffany.com.

