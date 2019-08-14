Несколько десятилетий назад люди болели ангиной в основном осенью, зимой или в начале весны. Сейчас врачи все чаще называют ее летним недугом.

Основные причины возникновения ангины. Возбудители ангины могут попасть к нам в организм, когда мы общаемся с заболевшими людьми. Именно так обычно бывает зимой. Летом возникновение болезни нередко проходит по другому сценарию - активизируются наши собственные микробы. Эти микробы в норме обитают на коже и слизистых оболочках каждого человека. Но, пока иммунитет силен, они себя никак не проявляют. А вот при ослаблении защиты организма микробы берут верх, начинают бурно размножаться. Защититься от летней ангины проще, чем от зимней. Главное - не доводить иммунитет до истощения и устранить основные факторы риска.

Из жары в холод... Сейчас кондиционеры стоят в любом учреждении, в автомобилях. Это удобно, но, увы, за такой комфорт приходится платить болью в горле. Резкий перепад температур на более чем 10 градусов является огромным стрессовым фактором для организма. В первую очередь, ослабевает иммунитет, и организму сложно бороться с возбудителями инфекций.

Мороженое и холодные напитки... Одна из главных причин летней ангины - злоупотребление холодными напитками, мороженым. Резкое охлаждение слизистой горла приводит к снижению локальной защиты, и вредные микробы получают прекрасную возможность для бурного размножения.

Опасное солнышко... В умеренных дозах ультрафиолет действует на организм благотворно. А вот злоупотребление солнечными ваннами заметно ослабляет иммунитет.

Как защититься от ангины? Не включайте кондиционер сразу на всю мощность. Его стоит сначала установить на температуру 24-26 °С, а затем постепенно ее снижать. Старайтесь избегать холодных напитков. Соблюдайте основные правила пребывания на солнце.

Как облегчить состояние при ангине? В качестве средств первой помощи при боли в горле могут использоваться леденцы, пастилки для рассасывания, спреи, аэрозоли и растворы для полоскания с антисептиками (биклотимол, хлоргексидин, бензалкония хлорид) и анестетиками (лидокаин и т.д) для местного применения. Если несмотря на лечение боль не проходит, а неприятные ощущения усиливаются, следует обратиться к врачу.

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