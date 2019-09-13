Объем поступлений налогов в государственный бюджет Азербайджана за 6 месяцев 2019 года составил около 280 миллионов манатов, что на 112 процентов больше прогноза.

Об этом сказал министр налогов Микаил Джаббаров на конференции "Борьба с теневой экономикой как важный фактор развития экономики", которая открылась в пятницу в Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend с мероприятия.

По словам министра, увеличение достигнуто за счет развития ненефтяного сектора Азербайджана.

"В то же время показатель стал результатом реформ в налоговой сфере и в целом в экономике, направленных на легализацию бизнеса в Азербайджане", - сказал министр.

Он отметил, что теневая экономика приводит не только к уклонению от уплаты налогов, но и к несправедливой конкуренции и притеснению легального бизнеса.

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