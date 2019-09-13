С начала текущего года в Азербайджане было заключено свыше 112 тысяч трудовых договоров. Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров на конференции в Баку, посвященной вопросам борьбы с теневой экономикой.

По словам министра, за отчетный период в частном секторе было заключено свыше 88 тысяч новых трудовых договоров.

"Этот показатель в частном секторе составил 78 процентов от общего числа заключенных договоров. Основной процент легализации трудовых отношений пришелся на сферы торговли, промышленности и строительный сектор", - сказал Джаббаров.

Министр отметил, что за семь месяцев текущего года отмечался также рост фонда заработной платы в ненефтяном секторе до 20 процентов.

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