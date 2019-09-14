Возможное создание свободной экономической зоны (СЭЗ) в азербайджанском поселке Алят, безусловно, будет способствовать развитию двусторонней торговли между Польшей и Азербайджаном, заявил в интервью Trend заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач, передает Day.Az.

"Планы Азербайджана в отношении проекта развития порта в Баку кажутся очень многообещающими для нашего двустороннего сотрудничества. Азербайджан станет транспортным узлом в регионе ", - сказал он.

Пшидач отметил, что потенциально новые сферы торгового сотрудничества между двумя странами включают сотрудничество в сельскохозяйственном секторе, в частности, в отношении продуктов питания и машин.

"Сознавая важность сельскохозяйственного сектора для диверсификации экономики Азербайджана, мы разослали приглашения принять участие в важных международных агропродовольственных ярмарках, которые пройдут в Польше в ближайшие недели: Agro Show в Беднарах и Polagra в Познани. Мы уже открыли польский торговый офис в Баку. А в декабре 2018 года министры экономики обеих стран приняли участие в открытии Торгового дома Азербайджана в центре Варшавы. Я твердо верю, что оба офиса будут стимулировать дальнейший рост нашей двусторонней торговли и инвестиций", - сказал замминистра.

Кроме того, Пшидач отметил, что следующее заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству еще впереди.

"Это должно быть организовано в Баку, скорее всего, в конце этого года или в первой половине следующего года. Двусторонний бизнес-форум и деловые переговоры компаний двух стран могут сопровождать эту важную министерскую встречу ", - сказал он.

Отметим, что в посёлке Алат создается свободная экономическая зона. В нее также входит территория нового Бакинского международного морского торгового порта.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!