В целях создания здоровой конкурентной среды и развития безналичных платежей в стране Центральным Банком Азербайджанской Республики был основан и сдан в эксплуатацию процессинговый центр "МиллиКарт", который с 2 октября 2006 года продолжил свою деятельность как общество с ограниченной ответственностью.

С момента своего основания и по сегодняшний день, "МиллиКарт" показал себя серьезным и надежным участником рынка в нескольких фундаментальных направлениях, и, за 13 лет своей деятельности претворил в жизнь многочисленные успешные проекты.

"МиллиКарт" является полноправным членом международных платежных систем "VISA", "Mastercard" и "Union Pay". Будучи стремительно развивающейся компанией в карточных и платежных технологиях, а также в области информационных технологий в регионе, "МиллиКарт" обслуживает розничные и корпоративные банки, ООО "Азерпочт", небанковские кредитные организации, инвестиционные и страховые компании, платежные платформы и многие интернет-магазины.

В рамках исполнения "Государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджанской Республике в 2018-2020 годах" утвержденный Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 26 сентября 2018 года, "МиллиКарт" успешно претворяет в жизнь фазу цифровой трансформации. В этом направлении "МиллиКарт" предоставил участникам рынка множество продуктов и услуг, и, в данный момент в процессе реализации новых проектов, отвечающих стандартам цифровизации.

Банки и организации, участвующие в уставном капитале процессинговой компании "МиллиКарт": "Urbis Holding İnc.", ОАО "ДемирБанк", ОАО "Азербайджанский Промышленный Банк", ОАО "Банк Республика", ООО "Para BOKT", ООО "АтаБанк", ОАО КБ "ЮниБанк", ОАО "ТехникаБанк", ОАО "АмрахБанк", ЗАО КБ "Банк Стандарт", ОАО "КредоБанк", ОАО "РабитаБанк", ОАО "ТуранБанк", ОАО "Азер-Тюрк Банк", ОАО "Банк оф Баку", ЗАО "АксессБанк", ОАО "ХалгБанк", ОАО "ЗаминБанк".

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