https://news.day.az/economy/1162857.html Азербайджан примет участие в конференции ВТО
Азербайджан примет участие в конференции ВТО
Депутат Милли Меджлиса (парламент) Шахин Исмайлов с шестого по девятое октября будет с визитом в Швейцарии для участия в 44-м заседании Межпарламентского союза и Парламентской конференции Всемирной торговой организации (ВТО).
Как передает Day.Az, в ходе заседания, которое состоится в городе Женева, будут обсуждены достижения в рамках ВТО и стоящие перед организацией основные задачи.
Также будут обсуждены подготовительные работы к Парламентской конференции ВТО в будущем году в Казахстане, цифровая торговля и роль парламентов в сфере торговых договоров нового поколения.
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