Президент Ильхам Алиев проводит в Азербайджане широкомасштабные реформы. Страна перешла к новой модели социально ориентированной экономики, был принят целый ряд важнейших решений в социальной сфере. Но Президент Ильхам Алиев ставит перед правительством еще более амбициозные задачи и цели.

На прошедшем 15 октября при главе государства экономическом совещании Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан будет стабильно развиваться, проводить коренные реформы и повышать прозрачность. Альтернативы этому нет, и эта формула - единственный подход, который приведет нашу страну к новым достижениям, сделает экономику страны устойчивой к любым новым вызовам.

Глава государства ставит перед правительством важнейшие задачи. "Мы хотим видеть Азербайджан современной, стремительно развивающейся страной, где прозрачность находится на первом месте, и добьемся этого. Никто не сможет помешать нам в этом деле", - сказал Президент.

Реформы, проводимые в последние годы в Азербайджане, создают новые возможности для привлечения инвестиций, отметил в беседе с Day.Az азербайджанский экономист Вугар Байрамов.

По словам экономиста, приток зарубежных инвестиций напрямую зависит от улучшения инвестиционного климата. В 2018-2019 годах наблюдается улучшение инвестиционного климата в Азербайджане, что оказывает свое влияние на рост иностранных инвестиций в азербайджанскую экономику.

"Этот процесс отражен в отчетах международных организаций. Так, в рейтинге Doing Business в 2019 году Азербайджан поднялся на 25-е место и вошел в число стран-реформаторов. В республике проводятся углубленные реформы по четырем направлениям.

Стоит отметить, что Doing Business - это один из важнейших мировых отчетов, касающихся экономических реформ.

Азербайджан серьезно улучшил свои позиции и в Индексе глобальной конкурентоспособности, заняв 58-е место среди 141 страны. Как следует из отчета Всемирного экономического форума, страна за 2019 год поднялась на 11 ступеней, прибавив 2,7 балла (62,7 балла) и вошла в первую тройку среди стран СНГ", - сказал азербайджанский экономист.

По его словам, успешные реформы - это один из факторов, непосредственно влияющих на позиции нашей страны в отчетах организаций, ведущих исследования в связи с бизнес-климатом, отметил азербайджанский экономист. Реформы означают дополнительные возможности для привлечения иностранных инвестиций. Ненефтяной сектор и развитие экономики во многом зависят от объема привлекаемых иностранных инвестиций.

Привлекая инвестиции, Азербайджан достигает роста производства в ненефтяном секторе и диверсификации экономики. Кроме того, создаются возможности для трансферта в ненефтяной сектор инноваций и технологий, подчеркнул наш собеседник.

"Рост объемов иностранных инвестиций важен с точки зрения привлечения в страну передовых технологий. В этом плане имеются большие перспективы. Приток инвестиций также будет способствовать созданию новых рабочих мест в ненефтяном производстве, а также в сельском хозяйстве, туризме, сфере услуг и других областях", - резюмировал Вюгар Байрамов.

Известный украинский эксперт-экономист Александр Охрименко, комментируя Trend успехи Азербайджана в социально-экономическом развитии, отметил, что за счет своевременных экономических реформ проведенных в Азербайджане, удалось выстоять перед внешними вызовами и смягчить их влияние на макроэкономическую и финансовую ситуацию в стране.

"Абсолютно очевидно, что политика государства направлена на усиление экономической стабильности, и такая стратегия положительно сказывается на всех отраслях, в том числе и в сфере промышленного и производственного сектора", - сказал эксперт.

По его словам, Азербайджан взял уверенный курс на улучшение бизнес-среды, что крайне важно в условиях рыночной экономики. "Параллельно в Азербайджане создаются благоприятные условия для ведения частного бизнеса, и этот шаг дает только положительный эффект и создает реальные возможности для улучшения бизнес-среды. При этом согласно глобальному рейтингу Doing Business - 2019, Азербайджан значительно улучшил позиции в рейтинге (Doing Business Группы ВБ), заняв 25-е место среди 190 стран, в то время как в рейтинге Doing Business - 2018 Азербайджан занимал 57-е место. Так что, мы видим наглядный результат в сторону значительного роста по экономическим показателям. На мой взгляд, важно, что, как отмечают сами авторы доклада, Азербайджан осуществил рекордное количество реформ, которые в итоге дали положительный эффект", - сказал Александр Охрименко.

Азербайджан добился невероятных успехов в экономическом и социальном развитии. По отдельным направлениям наша страна занимает лидирующие позиции в мире и на пространстве СНГ. Стабильное и последовательное развитие нашей страны - результат эффективной и многовекторной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, а также серьезных реформ, инициированных главой государства. Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева стал островком стабильности в регионе, и продолжал развиваться даже в самое трудное время, когда соседние страны находились под ударами глобального кризиса.

Сейчас, когда кризисные годы позади, наша страна движется вперед еще быстрее, чем раньше, и, как отметил Президент Ильхам Алиев, для этого проявлена серьезная политическая воля, поставлены четкие задачи, которые должны быть - и будут выполнены на благо нашего общего будущего.

Лейла Таривердиева

