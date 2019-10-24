По прошествии нескольких месяцев начнется заполнение трансадриатического трубопровода (TAP) газом.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор Главного управления по иностранным делам министерства энергетики и природных ресурсов Турции Сафа Услу в ходе международного форума Энергетической хартии в Баку.

Гендиректор отметил, что Турция летом прошлого года начала получать газ через Трансанатолийский газопровод (TANAP), который является основной частью "Южного газового коридора".

"А по прошествии нескольких месяцев мы готовимся к еще одной церемонии - заполнению TAP газом", - сказал Услу.

Далее говоря об энергетической политики Турции, он отметил, что страна намерена снизить зависимость от внешних источников энергоресурсов.

"Турция зависит от внешних источников энергии и потребность страны в энергоресурсах повышается. Приоритетом страны является снижение этой зависимости. Для этого Турция должна увеличить внутреннее производство, но это в свою очередь создает проблемы с загрязнением окружающей среды. Тем не менее, Турция добилась энергобезопасности в некоторых сферах. Страна также старается увеличить возможности регазификации",- сказал Услу.

Услу отметил, что цифровизация играет значимую роль в энергетическом переходе каждой страны.

"Некоторые страны сталкиваются с трудностями в этом процессе. Необходимо провести мониторинг путей энергетического перехода и найти индивидуальные направления для каждой страны для энергетического перехода.

Отметим, что темой форума является "Энергетический переход через технологические и политические инновации".

Форум, состоящий из четырех сессий, посвящен развитию возобновляемых источников энергии и технологий, использованию и регулированию возобновляемых источников энергии, содействию повышению энергоэффективности, обмену передовым опытом и обеспечению безопасности на региональном уровне.

В работе форума участвуют высокопоставленные представители правительства из 13 стран - Азербайджана, Турции, Грузии, Австрии, Китая, Греции, Албании, Хорватии, Испании, Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Бурунди, Йемена.

Также в работе форума принимают участие представители 42 международных организаций, местных и иностранных энергетических компаний, а также около 200 участников, включая сотрудников иностранных посольств в Азербайджане, экспертов и представителей СМИ.

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