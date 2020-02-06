Распоряжением Президента Ильхама Алиева "Об индексации трудовых пенсий" от шестого февраля 2020 года в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы, определяемым комитетом статистики, страховая часть всех видов трудовых пенсий в процессе индексации повысится на 16,6 процента.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на пресс-конференции в связи с исполнением распоряжения Президента Ильхама Алиева "Об индексации трудовых пенсий" от шестого февраля 2020 года министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев.

Он отметил, что по итогам прошлого года и нынешнего повышения пенсий рост совокупного объема пенсий составит один миллиард манатов.

Министр также сказал, что новое распоряжение Президента Ильхама Алиева показывает, насколько успешно продолжаются реформы в социальной сфере и в 2020 году, и, что в результате успешной социальной политики Президента Ильхама Алиева наряду с динамичным экономическим развитием в стране из года в год предпринимаются важные шаги в социальной сфере, в том числе росте пенсионного обеспечения.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий.

Согласно распоряжению, министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана поручено осуществить индексацию установленных Государственным комитетом статистики Азербайджанской Республики по 2019 году на 1 января 2020 года страховой части всех видов трудовых пенсий в соответствии с ежегодным темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы; сумм пенсионного капитала, зафиксированных в страховой части индивидуальных счетов в системе персонального учета в соответствии с ежегодным уровнем индекса потребительских цен.