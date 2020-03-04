https://news.day.az/economy/1208769.html Микаил Джаббаров: Для зарубежных инвестиций Азербайджан осуществляет политику "открытых дверей"
Микаил Джаббаров: Для зарубежных инвестиций Азербайджан осуществляет политику "открытых дверей"
Азербайджан расширяет экономические связи с Ростовской областью РФ.
Об этом на бизнес-форуме, посвященном развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Ростовской областью, сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Для зарубежных инвестиций Азербайджан осуществляет политику "открытых дверей", - отметил министр на мероприятии.
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