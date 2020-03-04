Азербайджан расширяет экономические связи с Ростовской областью РФ.

Об этом на бизнес-форуме, посвященном развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Ростовской областью, сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Для зарубежных инвестиций Азербайджан осуществляет политику "открытых дверей", - отметил министр на мероприятии.

Новость обновляется