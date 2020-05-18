Ускоренное развитие высокотехнологичных отраслей экономики - верный приоритет руководства Азербайджана

Сотрудничество с ведущими мировыми корпорациями в сфере цифровых технологий имеет принципиальное значение для успешного развития Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend эксперт комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Савельев.

Напомним, что 15 мая по инициативе компании CISCO состоялась видеоконференция Президента Азербайджана Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором данной компании Келли Крамер, вице-президентом Гаем Дитрихом и другими представителями руководства CISCO.

По словам эксперта, сотрудничество Азербайджана с компанией CISCO закономерное и естественное: "Ускоренное развитие несырьевых отраслей экономики, особенно высокотехнологичных, безусловно, верный приоритет руководства Азербайджана. Собственно, это и является главным содержанием этого сотрудничества и обозначает перспективы социально-экономического развития. В конечном счете, эффективность использования новых цифровых технологий будет определять конкурентоспособность государств уже в самом ближайшем будущем".

Савельев отметил, что логистика, транспорт являются исключительно важными сферами для Азербайджана, в том числе в силу его географического расположения на перекрестке транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг: "Очевидно, что использование цифровых технологий здесь просто жизненно необходимо и международно значимо. Поэтому сотрудничество с ведущими мировыми корпорациями в сфере цифровых технологий имеет принципиальное значение для успешного развития страны".

По его мнению, также неизбежной и необходимой частью перехода к новому технологическому укладу является возникновение глобальной концепции "Smart страна": "Уже сейчас мировая экономика, финансовая, транспортная, информационная инфраструктура в значительной степени функционируют в киберпространстве. В дальнейшем, с развитием технологий, в частности с переходом на 5G, эти тенденции будут только нарастать. При этом, чем больше будет роль цифровых технологий, тем острее будут стоять вопросы кибербезопасности. Несанкционированные утечки государственной и корпоративной информации и личных данных, включая физиологические параметры, уже представляет собой одну из важнейших проблем. Ее решение возможно только в международном формате, вплоть до подписания необходимых обязательных международно-правовых документов и учреждения международной киберполиции. Бесконтрольное распространение цифрового управления без должного государственного и межгосударственного контроля крайне опасно".

Эксперт также считает, что для Азербайджана возрастет значение защиты от кибератак: "Впрочем, как и для всех государств, компаний и граждан по всему миру. Чем больше центр деловой, общественной, любой человеческой активности будет смещаться в цифровую область, тем больше будет попыток злоупотребить цифровыми возможностями. Поэтому вопросы кибербезопасности должны иметь приоритет, а меры по ее обеспечению - носить превентивный характер".