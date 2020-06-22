Сильные стороны современного Азербайджана делают его авангардом Четвертой промышленной революции

Азербайджан стал одним из первых государств, разработавших национальную стратегию подготовки к Четвертой промышленной революции, созданию необходимых правовых и институциональных условий для ее успешного развития. Именно с развитием инноваций, основанных на новых физических, цифровых и биологических технологиях, в Азербайджане справедливо видят будущее национальной промышленности, ее нишу в международной системе разделения труда.

Об этом сказал Day.Az доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко.

По его словам, сильные стороны современного Азербайджана: крупная и быстро растущая экономика (особенно ее неэнергетический сектор); высокое качество среднего и высшего образования (усовершенствованное в последние годы); спрос на высокие технологии и инновации внутри страны; макроэкономическая стабильность (низкая инфляция, достигающие 90 процентов ВВП золотовалютные резервы); огромные накопленные в стране прямые иностранные инвестиции.

"Уже сегодня Азербайджан является лидером в области цифровых технологий не только на Южном Кавказе, но и далеко за его пределами. Страна является лидером по распространению Интернета в СНГ, ее программисты выполняют заказы, поступающие из почти сотни государств планеты, возникают первые крупные компании индустрии высоких технологий, ориентированные главным образом на национальных клиентов. Предпринятые властями Азербайджана усилия по стимулированию роста национальной индустрии высоких технологий уже дали первые результаты. Это - рост энергоэффективности и конкурентоспособности экономики, стирание границ между отраслями и снижение техногенного влияния на окружающую среду, особенно на Абшеронском полуострове", - отметил Ткаченко.

По словам профессора СПБУ, признанием особых достижений Азербайджана в рассматриваемой области стало открытие в Баку в январе 2020 года Регионального центра Всемирного экономического форума, который позволит расширить возможности изучения опыта других государств в рамках ЧПР и его применения в Азербайджане.

Поясняя, что представляет собой Четвертая промышленная революция, российский экономист отметил, что отличительными чертами этого процесса является слияние технологий, стирание граней между физическими, цифровыми и биологическими сферами. Технологические инновации приведут к революционному прорыву в области производства, стимулируют эффективность и производительность труда. Стоимость транспорта и коммуникаций упадут; эффективность логистики и глобальных сетей предложения повысится, а стоимость торговли уменьшится. Все это откроет новые рынки, пока разделенные национальными границами, и подстегнет рост экономики. Символ ЧПР - универсальный 3D-принтер, который сможет напечатать почти все: от дома и автомобиля до мобильного телефона и спортивного инвентаря. Другие измерения ЧПР: интернет вещей, искусственный интеллект.

Вместе с тем, подчеркнул наш собеседник, у ЧПР обязательно будут существенные социальные последствия, и пока не очень понятно, какие именно. По мнению российского экономиста, снизится занятость в традиционных секторах (в тяжелой промышленности, многих отраслях сферы услуг). Освободившаяся рабочая сила будет перетекать в новые отрасли хозяйства: информационно-коммуникационные технологии, туризм, транспортно-логистический сектор.

"Но пока многих профессий, которые будут востребованы через 10-20 лет, просто не существует, мы можем о них только догадываться. Именно поэтому Азербайджану следует оставаться в авангарде мировых усилий по реализации возможностей ЧПР и нейтрализации ее возможных негативных последствий", - резюмировал Станислав Ткаченко.

Лейла Таривердиева