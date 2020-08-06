https://news.day.az/economy/1260016.html Микаил Джаббаров: В рамках новой программы банки в Азербайджане выделили кредиты на сумму свыше 12,5 млн манатов
Микаил Джаббаров: В рамках новой программы банки в Азербайджане выделили кредиты на сумму свыше 12,5 млн манатов
В рамках новой программы банки в Азербайджане выделили кредиты на сумму более 12,5 миллиона манатов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом шестого августа в ходе совещания, посвященного социально-экономической ситуации в стране при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева сказал министр экономики Микаил Джаббаров.
С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре