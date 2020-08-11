Запуск месторождения "Карабах" стал примером успеха нефтяной стратегии Азербайджана.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Джавид Османов.

Как заявил он, успешная нефтяная стратегия Общенационального лидера Гейдара Алиева вывела Азербайджан на новую ступень развития и заложила основу для интеграции нашей экономики в мировую экономику.

"В свою очередь, успешная реализация Президентом Ильхамом Алиевым национальной нефтяной стратегии внесла весомый вклад в превращение Азербайджана в сильного и независимого партнера в области энергетической безопасности. Это также способствовало укреплению независимости нашей страны, социально-экономического прогресса и благополучия наших граждан", - заявил парламентарий.

Депутат отметил, что отправка в море 10 августа опорного блока "Карабах" (являющийся крупнейшей в истории разработки месторождений на Каспии подводной установкой для добычи нефти и газа), построенного компанией "BOS Shelf" SOCAR на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева, является наглядным примером успеха вышеупомянутой стратегии.

"Сдача в эксплуатацию данного опорного блока, представляющего собой технологически огромную и сложную конструкцию, также продемонстрировала высокий уровень развития нефтегазовой отрасли, а также высокий профессионализм специалистов в этой области", - отметил Османов.

По мнению нашего собеседника, национальная нефтяная стратегия Азербайджана создала условия для совместной разработки углеводородных ресурсов в азербайджанском секторе Каспийского моря, с учетом экономических интересов всех мировых центров.

"Данное событие приведет к тому, что количество партнеров и друзей Азербайджана на международной арене будет увеличиваться", - рассчитывает он.

Депутат далее прокомментировал значение названия опорного блока:

"Как отметил глава государства в интервью Азербайджанскому телевидению после ознакомления с опорным блоком, Азербайджан обязательно вернется на родные земли, на карабахскую землю, также как сегодня мы вернулись на покинутое в свое время месторождение "Карабах". Поскольку Карабах - это Азербайджан!", - заключил Джавид Османов.

Абдул Керимханов