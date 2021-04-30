Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обновило рейтинги Международного Банка Азербайджана - повышены долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") до степени "B", а также изменен прогноз со "Стабильного" на "Позитивный".

Изменения объясняются рядом следующих факторов: стабильная структура и качество активов Международного Банка Азербайджана, его высокая доходность в последние годы сформировали прочный буфер капитала и ликвидности. Качество активов оценивается как удовлетворительное. Также снижены риски, связанные с короткой открытой валютной позицией банка.

Сильная капитальная позиция Международного Банка Азербайджана снижает валютные риски для кредитного профиля и достаточно устойчива к серьезным валютным кризисам. Коэффициент достаточности капитала банка составляет около 30%, что значительно превышает нормативные требования.

В середине апреля международное рейтинговое агентство Moody's также пересмотрело рейтинги Международного Банка Азербайджана, изменив прогноз со "стабильного" на "позитивный" и, повысив рейтинг кредитоспособности на одну ступень с "b3" до "b2".

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и ​​услугах Международного Банка Азербайджана можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.