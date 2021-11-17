Госбюджет 2022 года укрепит имидж Азербайджана как социального государства

Прирост удельного веса социально ориентированных расходов в общих расходах государственного бюджета является, безусловно, позитивным шагом. Это шаг в направлении укрепления Азербайджана и позиционирования нашей страны как социального государства.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), председатель Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты Эльшад Мамедов.

По словам экономиста, сегодня общемировой тренд заключается в том, что доля расходов, связанных с человеческим капиталом, в передовых в экономическом отношении странах преобладает над традиционными инвестиционными направлениями, связанными, в частности, с производством, реализацией производственных проектов, наращиванием производственного капитала. И в этом контексте, несомненно, позитивным шагом является преобладание расходов в бюджете Азербайджана, связанных именно с человеческим капиталом, подчеркнул Мамедов.

"Вот некоторые цифры. Социально направленная часть госбюджета Азербайджана на 2022 год достигнет 46,4 процентов, что составляет 13 миллиардов 851 миллион манатов. Удельный вес расходов на оплату труда тут, увеличившись, составляет 60 процентов. На эти цели будет направлено 8 миллиардов 97 миллионов манатов, что на 22,7 процентов больше показателя текущего года. В целом за последние 5 лет фонд оплаты труда в стране вырос в 1,8 раза, или на 3 миллиарда 658 миллионов манатов. По прогнозам, в 2022 году среднемесячная заработная плата в Азербайджане составит 807,6 манатов.

Далее - на социальную защиту и социальное обеспечение из госбюджета в следующем году будет выделено более 3 миллиардов манатов. Кроме того, в Азербайджане предпринимаются шаги по минимизации разницы между критерием потребности и прожиточным минимумом. Ожидается, что к 2023 году показатели прожиточного минимума и порога критерия нуждаемости будут выровнены", - сказал профессор UNEC.

Наш собеседник считает очень важным, что прирост расходов, связанных с человеческим капиталом, предусматривает увеличение доли расходов непосредственно на заработные платы. Потому что в конечном счете это определяющий фактор с точки зрения поддержки широких слоев населения. Это также очень важно в плане наращивания прироста внутреннего платежеспособного рынка и стимулирования экономического роста.

"Считаю, что прирост расходов на человеческий капитал в сравнении с расходами на финансовый и производственный капитал, является позитивным шагом. Кроме того, хочу отметить, что выделение более 3 миллиардов манатов на соцобеспечение и соцзащиту населения означает безусловную поддержку государством широких слоев населения и, вместе с тем, стимулирование экономического роста. Ведь эти расходы в значительной степени будут направлены на потребление, что тоже стимулирует экономический рост. Вместе с тем, увеличение расходов на социальную сферу создает определенные предпосылки для прироста инвестиционной составляющей, в том числе прироста частных инвестиций. Если доходы населения будут возрастать, это может привести к увеличения накопительной части национальной экономики. И тем самым мы можем в определенной степени стимулировать и наращивать прирост частных инвестиций, а значит, и прирост, и благополучную динамику экономического развития в стране", - отметил Мамедов.

По словам экономиста, увеличение фонда оплаты труда является трендом последних трех с лишним лет. В этот период с точки зрения управления в социально-экономическом разрезе приоритетным становится социальная поддержка населения. И в значительной степени это осуществляется через прирост фонда оплаты труда, через приближение его к стандартам развитых и передовых в экономическом плане стран.

"Как известно, если к 2018 году соотношение фонда оплаты труда к ВВП было чуть выше 10 процентов, то сегодня этот показатель уже выше 20 процентов. Считаю, что трендом ближайших лет должно стать доведение этого показателя до планки выше 30 процентов. И тем самым мы сделаем весомый шаг в сторону укрепления имиджа Азербайджана как социального государства", - заключил Эльшад Мамедов.

Лейла Таривердиева