Назван объем инвестиций в промышленные зоны Азербайджана

На сегодня в промышленные зоны Азербайджана инвестировано более 6,4 млрд манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в четверг в сообщении министерства экономики Азербайджана.

"Промышленные зоны являются благоприятным механизмом с точки зрения расширения производства в стране, импортозамещения и создания новых экспортных возможностей. На сегодня статус резидента промышленных зон получили 95 субъектов предпринимательства, 58 из них уже начали свою деятельность. Предприниматели инвестировали в промышленные зоны более 6,4 миллиарда манатов и создано более 9700 постоянных рабочих мест. Следующий этап по действующим проектам предусматривает дополнительные инвестиции в промышленные зоны в размере более 400 миллионов манатов и создание более 3200 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

В январе-феврале текущего года предприятия, работающие в промышленных зонах, реализовали продукцию на сумму 436 миллионов манатов, из которых экспортирована продукция на 191 млн манатов.

Реализация продукции промышленных зон увеличилась на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а экспорт - на 138%.

В целом по промышленным зонам произведено продукции на 6,3 млрд манатов, экспортировано - на 2 млрд манатов (около 32%). Экспорт был осуществлен в более чем 35 стран мира.