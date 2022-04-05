https://news.day.az/economy/1450540.html Азербайджан является альтернативой в плане энергоснабжения ЕС - Кадри Симсон
Азербайджан является альтернативой в плане энергоснабжения ЕС - Кадри Симсон
ЕС уже сделал многое, чтобы уменьшить процент энергоносителей из РФ.
Как передает Day.Az, об этом в эфире информационного телемарафона на украинском ТВ заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
Она отметила, что на рынке есть и другие страны, которые готовы сотрудничать.
"Еврокомиссия советует всем членам ЕС усилить работу по повышению своей собственной энергонезависимости, ищем альтернативные направления поставки энергоносителей для наших стран. Это, к примеру, Азербайджан, другие страны", - говорится в заявлении Симсон.
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