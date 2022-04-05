Азербайджан является альтернативой в плане энергоснабжения ЕС

ЕС уже сделал многое, чтобы уменьшить процент энергоносителей из РФ.

Как передает Day.Az, об этом в эфире информационного телемарафона на украинском ТВ заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Она отметила, что на рынке есть и другие страны, которые готовы сотрудничать.

"Еврокомиссия советует всем членам ЕС усилить работу по повышению своей собственной энергонезависимости, ищем альтернативные направления поставки энергоносителей для наших стран. Это, к примеру, Азербайджан, другие страны", - говорится в заявлении Симсон.