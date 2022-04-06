https://news.day.az/economy/1450775.html Азербайджан и Мексика обсудили сотрудничество в таможенной сфере
Азербайджан и Мексика обсудили сотрудничество в таможенной сфере
На встрече председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафара Мехтиева с послом Мексики в Баку Родриго Лабардини были обсуждены перспективы сотрудничества между таможенными органами двух стран.
Как передает Day.Az, об этом написал председатель ГТК Азербайджана в Twitter.
"На переговорах с послом Мексики о сотрудничестве между таможенными органами двух стран подчеркнута важность дальнейшего улучшения двусторонних экономических отношений, а также обсуждены их перспективы", - говорится в публикации.
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