Азербайджан и Мексика обсудили сотрудничество в таможенной сфере

На встрече председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафара Мехтиева с послом Мексики в Баку Родриго Лабардини были обсуждены перспективы сотрудничества между таможенными органами двух стран.

Как передает Day.Az, об этом написал председатель ГТК Азербайджана в Twitter.

"На переговорах с послом Мексики о сотрудничестве между таможенными органами двух стран подчеркнута важность дальнейшего улучшения двусторонних экономических отношений, а также обсуждены их перспективы", - говорится в публикации.