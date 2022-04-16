Азербайджан положит конец энергетическому кризису в Европе

Европа судорожно ищет замену российскому газу. В этой связи одна страна выразила готовность стать той самой альтернативой в области газоснабжения для многих стран. При этом в той же Европе признают: компенсировать нехватку российского газа будет не так просто, передает Day.Az со ссылкой на Haber7.

"Азербайджан, наша братская страна, готовится стать альтернативой для Швейцарии в условиях энергетического кризиса. Согласно заявлению Швейцарской ассоциации газовой промышленности, если поставки российского газа в Европу прекратятся из-за конфликта на Украине, Швейцарии также придется сократить его потребление. На случай энергетического кризиса Швейцария надеется получать азербайджанский газ.

Азербайджан готовится стать альтернативой в области газоснабжения для многих стран на фоне российско-украинского конфликта. Недавно Томас Хегглин (Thomas Hegglin) из Швейцарской ассоциации газовой промышленности заявил, что в случае перебоев с поставками российского газа в Европу Швейцария также будет вынуждена сократить его потребление. А одной из важнейших альтернатив для Швейцарии является азербайджанский газ.

Хегглин, сделав акцент на возможном кризисе в области поставок газа, продолжил: "Мы должны быть к этому готовы. Недостаток поставок российского газа невозможно полностью компенсировать в Европе, по крайне мере, в краткосрочной перспективе и без сокращения потребления. Однако даже при таком сценарии у Швейцарии все равно будет преимущество. Потому что Швейцария сможет продолжать получать газ из Азербайджана", - пишет турецкое издание.