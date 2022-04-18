Азербайджан и Иордания расширят экономическое сотрудничество

Промышленная палата Иордании и Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) будут расширять торговое и инвестиционное сотрудничество.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на иорданские СМИ, это предусматривает меморандум о взаимопонимании, подписанный в Аммане председателем правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орханом Мамедовым и главой Промышленной палаты Иордании Фатхи Джагбиром.

В соответствии с документом, запланировано проведение совместных экономических, торговых и других мероприятий для углубления связей между частными компаниями и расширения сотрудничества малого и среднего бизнеса двух стран.

Ранее сообщалось, что Ассоциация бизнесменов Иордании намерена создать Деловой совет с Азербайджаном и некоторыми другими странами.