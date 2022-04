Расширение ЮГК может помочь Европе

Источник: Агентство международной информации Trend

Прокачка дополнительных объемов газа через "Южный газовый коридор" могла бы внести существенный вклад в усилия Европы по диверсификации.

Об этом сказал Trend аналитик американского Центра стратегических и международных исследований (The Center for Strategic and International Studies, CSIS) Никос Цафос, передает Day.Az.

"Южный газовый коридор" уже играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, и дополнительные объемы могли бы внести существенный вклад в европейские усилия по диверсификации. Однако неясно, сколько дополнительного газа может быть предоставлено и в какие сроки. Это то, в чем нам нужно больше ясности", - сказал Цафос.

Аналитик отметил, что давление с целью введения санкций против российского газа нарастает, но согласия между странами ЕС по этому вопросу пока нет.

"Возможно, будут какие-то меры по сокращению импорта из России, а не полное его прекращение. Потеря российского газа будет иметь огромные последствия для Европы. В краткосрочной перспективе сжиженный природный газ (СПГ) может восполнить только часть потерянных объемов. Европе придется заняться нормированием, чтобы справиться с полным прекращением поставок российского газа", - добавил Цафос.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.