В данный момент нагнетание истерии по поводу возможного дефицита продовольствия и масштабного голода носит, по большей части, спекулятивный характер. Некоторый дефицит возможен, прежде всего, на рынке пшеницы и кукурузы, но только при условии полного отказа от поставок со стороны России и невозможности поставок из Украины, а речь об этом в данный момент не идет.

Об этом в интервью Day.Az сказал известный российский политический аналитик, публицист Андрей Никулин.

Вдобавок, продолжил наш собеседник, существуют серьезные резервные запасы, которые в случае необходимости будут выведены на рынок путем интервенций.

"Текущий кризис будет продолжаться, как минимум, до конца года и связан с российско-украинским противостоянием, затрудняющим экспорт продовольствия из региона, а также дефицитом удобрений. Однако уже в следующем году мировые рынки постараются компенсировать недостачу за счет роста производства продовольствия в иных регионах. В самом худшем случае проблемы с недостатком продовольствия ударят по Ближнему Востоку и Северной Африке и вряд ли серьезно затронут другие районы планеты", - отметил публицист.

Как подчеркнул российский аналитик, продовольственного дефицита в Азербайджане ждать не приходится.

"Россия в данной ситуации имеет профицит продовольствия, особенно зерновых, так что ее текущий кризис затронет слабо, хотя с высокой степенью вероятность рост цен на внешних рынках повлечет за собой и рост цен внутри страны. Поставки зерна в Азербайджан не прекратятся, поскольку это соседний для России рынок, сообщение с которым практически не было затронуто санкциями и ограничениями. Так что дефицита пшеницы в Баку ждать не приходится, другой вопрос, что цена на нее может также вырасти. Впрочем, этот момент решается государственными субсидиями с целью снизить цену хлеба для населения", - резюмировал Андрей Никулин.

Абдул Керимханов