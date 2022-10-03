https://news.day.az/economy/1500218.html Орхан Мамедов и Сара Майкл обсудили расширение доступа МСБ к финансированию
Орхан Мамедов и Сара Майкл обсудили расширение доступа МСБ к финансированию
Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными структурами в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили в понедельник Trend в агентстве.
Как отмечается, председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился со страновым менеджером Всемирного банка по Азербайджану Сарой Майкл.
На встрече состоялся обмен мнениями о совместных инициативах по упрощению доступа местного бизнеса к финансированию, реализации совместных проектов в этом направлении.
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