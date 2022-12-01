Азербайджан является одним из основных поставщиков газа в Болгарию - Бойко Таков
Азербайджан является одним из основных поставщиков газа в Болгарию.
Об этом сказал генеральный директор Агентства по продвижению малых и средних предприятий Болгарии Бойко Таков в ходе церемонии открытия 18-го ежегодного собрания Международной сети для малых и средних предприятий (INSME) на тему "Расширение возможностей МСП, диверсификация экономики и зеленый рост", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Отношения между Азербайджаном и Болгарией стремительно развиваются. Подтверждением этому является и недавний визит Президента Азербайджана в Софию", - сказал Таков.
Он отметил, что Агентство по продвижению малых и средних предприятий Болгарии сегодня подпишет меморандум о взаимопонимании с Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса.
"Я верю, что это станет следующим важным шагом в нашем будущем сотрудничестве", - отметил Таков.
Говоря о развитии МСП в Болгарии, гендиректор подчеркнул, что 98 процентов предприятий в стране являются малыми и средними предприятиями.
Он также отметил, что в Болгарии уделяют особое внимание устойчивому развитию.
"Я считаю, что за этим будущее. Основное направление нашего агентства - устойчивое развитие", - сказал Таков.
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