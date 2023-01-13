Назначен новый советник председателя "АЖД"

Распоряжением председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Айсель Солтанова назначена на должность советника председателя, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что Айсель Солтанова получила степень бакалавра по регионоведению в Азербайджанском университете языков и магистра в области государственной политики в Центрально-Европейском университете.

С 2006 по 2014 годы Солтанова работала в таких международных компаниях, как bp и P&G. В 2014-2020 годах занимала различные должности в ОАО "Азеркосмос", в том числе возглавляла департамент маркетинга. С 2021 года работала в ООО "Азтелеком" в должности первого заместителя генерального директора.