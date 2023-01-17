Азербайджан и ОАЭ делают ставку на альтернативную энергетику

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Ляман Зейналова

В рамках визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) 15 января две страны приняли очередной очень важный шаг на пути к укреплению сотрудничества в сфере альтернативной энергетики.

Между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов было подписано соглашение о совместной разработке проектов морских ветряных и водородных проектов мощностью 2ГВт, а также соглашение о совместной разработке солнечных фотоэлектрических 1 ГВт мощностью и 1 ГВт мощности наземных ветровых проектов.

Эти соглашения будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также сокращению выбросов парниковых газов в Азербайджане, использованию возобновляемых источников энергии и устойчивому экономическому развитию страны.

Как сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 января на церемонии официального открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби, это лишь один краткосрочный проект.

"Среднесрочные проекты позволят увеличить этот объем до 10 ГВт. Это абсолютно выполнимо. У нас есть дорожная карта для обоих проектов. Один только этот проект с Masdar, наше сотрудничество с этой компанией превратят Азербайджан в очень важный источник экспорта зеленой энергии", - заявил глава государства.

Стоит отметить, что Masdar, являющаяся крупнейшей компанией Объединенных Арабских Эмиратов в области возобновляемой энергетики, в настоящее время реализует проект солнечной электростанции "Гарадаг" мощностью 230 МВт в Азербайджане.

Тема так называемого "зеленого перехода" - снижения загрязнения окружающей среды в связи с добычей энергии - стала одной из самых актуальных в современном мире. Что касается Азербайджана, то в прошлом году в нашей стране был принят ряд крайне важных решений для стимулирования сферы альтернативной энергетики, обладающей серьезным потенциалом для будущего развития национальной экономики.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева в прошлом году была утверждена "Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", в котором уделяется большое внимание развитию альтернативной энергетики.

Стратегия предусматривает достаточно амбициозные планы по "зеленой" энергии, реализация которых выведет развитие этой сферы на совершенно новый уровень. Так, планируется к 2026 году создать энергетический хаб Азербайджан (Нахчыванская Автономная Республика) - Турция - Европа. В рамках проекта также будет построена преобразовательная подстанция HVDC (постоянный ток высокого напряжения) и двухцепная ЛЭП (400 кВ) протяженностью 230 километров. Это позволит напрямую экспортировать электроэнергию в Турцию.

Кроме того, в этот период инфраструктура альтернативной энергетики будет расширена в рамках государственно-частного партнерства. Будут приняты меры для поощрения привлечения частного сектора к работам по данной энергетической инфраструктуре. Также будут обеспечены строительство и ввод в эксплуатацию в утвержденном количестве электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии. Таким образом, планируется увеличить долю ВИЭ в общей выработке электроэнергии.

Как сказал в своем выступлении вчера в Абу-Даби Президент Ильхам Алиев, Азербайджан развивал возобновляемые источники энергии не для того, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность.

"Мы сделали это много лет назад. Сегодня Азербайджан не только полностью удовлетворяет свои потребности в энергии, но и экспортирует сырую нефть, нефтепродукты, природный газ, продукцию нефтехимической промышленности, электроэнергию. Наша программа по возобновляемым источникам энергии имеет совершенно другую повестку дня. Во-первых, потому что у этой отрасли огромный потенциал. Во-вторых, потому что это поможет нам диверсифицировать наш экспорт и, конечно, создаст новый экологически чистый сектор нашей экономики", - отметил глава государства.

Энергетика - традиционно один из важнейших секторов экономики Азербайджана. И в 2023 году эту отрасль ждут большие перемены: наша страна активно и интенсивно развивает такую новую и крайне перспективную отрасль, как альтернативная энергетика. Развитию отрасли уделяет серьезное внимание Президент Ильхам Алиев, а иностранные инвесторы уже вкладывают в азербайджанскую экономику сотни миллионов долларов.

Если несколько лет назад специалисты дискутировали по поводу того, настолько ли необходимо вкладывать огромные средства в развитие отрасли, которая сейчас "как бы не нужна", то сегодня важность возобновляемых источников энергии общеизвестна. И Азербайджан, несмотря на большие запасы нефти и газа, вкладывается в развитие альтернативной энергетики, делая ставку не только на традиционные источники, но и на развитие передовых направлений.

Возможности Азербайджана в области альтернативной энергетики очень велики, и уж точно потенциал страны - самый высокий в регионе. Потенциал ветровой и солнечной энергии на суше составляет 27 ГВт. На освобождённых территориях этот показатель равен 10 ГВт. Кроме того, в азербайджанском секторе Каспийского моря имеется потенциал ветроэнергетики в 157 ГВт.

Огромный потенциал этой сферы в Азербайджане очевиден, но важнейший фактор будущего развития возобновляемой энергии в нашей стране - это политика, проводимая под руководством Президента Ильхама Алиева. Именно благодаря усилиям и вниманию, которые проявляет глава государства, наша страна добилась значительных успехов в развитии делового климата. Это, в свою очередь, привело в Азербайджан крупнейших мировых инвесторов, которые готовы вкладывать огромные суммы в перспективные проекты, причем не только в области энергетики, но и по многим другим направлениям. Стабильность, отличный деловой и инвестиционный климат и серьезная политическая воля, которую проявляет руководство страны, - вот залог успеха азербайджанской экономики.