Энергопроекты, инициированные Президентом Ильхамом Алиевым, меняют энергетическую карту Европы

В свете геополитических изменений Азербайджан играет все более важную роль в энергетической безопасности Европы. Мнения, высказанные 3 февраля на заседании Консультативного совета Южного газового коридора, - прямое тому подтверждение. В 2022 году в Европе обострился энергетический кризис на фоне российско-украинской войны. Старые контракты были признаны недействительными, поставки газа в Европу из России были прекращены из-за санкций. При этом спрос на энергоресурсы оставался прежним. Европе было необходимо как можно скорее возместить потери и на помощь пришел Азербайджан, который согласился увеличить экспорт энергоресурсов на европейский рынок. Неслучайно в прошлом году объемы газа, поставленного в ЕС по ЮГК, выросли примерно с 8 миллиардов кубометров до 11,4 миллиарда, то есть более чем на 40%.

Об этом в интервью Day.Az сказал итальянский эксперт по экономическим и геополитическим вопросам Доменико Летиция.

Как отметил наш собеседник, позиции официальных лиц стран-членов ЕС, выступивших на заседании Консультативного совета Южного газового коридора, еще раз подтвердили, что Европа как никогда нуждается в Азербайджане.

"Европейские страны заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с Азербайджаном в энергетической сфере ввиду растущей потребности на азербайджанские энергоресурсы. Особо стоит подчеркнуть, что Азербайджан является надежным партнером и выполняет все взятые на себя обязательства. ЮГК стал возможен непосредственно в результате политической воли Президента Азербайджана Ильхама Алиева. И сегодня ЮГК отвечает экономическим и стратегическим интересам как Азербайджана, так и региона в целом", - считает он.

По его словам, участие президента Румынии Клауса Йоханниса, высокопоставленных представителей Европейского союза, США, Великобритании, Италии, Турции, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции, Албании, Черногории, Сербии, Хорватии, Украины, Молдовы и Грузии в заседании еще раз указывает на то, что энергетические проекты, инициированные Президентом Ильхамом Алиевым, меняют энергетическую карту Европы и создают важные площадки для сотрудничества.

"Азербайджан экспортирует углеводороды по диверсифицированным трубопроводам. В то же время страна играет роль транзитера в этом вопросе. Все больше европейских стран выражают желание приобретать "голубое топливо" у Азербайджана. Глядя на количество участников 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по ЮГК, есть уверенность, что эта география будет расширяться и дальше в ближайшем будущем", - полагает эксперт.

Далее итальянский экономист сказал, что сегодня политические и экономические процессы, происходящие в мире, рождают в жизни новые вызовы.

"Новый меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики повысил роль ЮГК как для Европейского Союза, так и для Азербайджана и продемонстрировал нашу общую решимость поддерживать его расширение. Такие факторы не только увеличивают прибыль Азербайджана с экономической точки зрения, но и приносят стране политические дивиденды. Азербайджан укрепляет свои позиции надежного партнера в глобальном масштабе. Это один из ключевых факторов, значительно укрепляющих международную репутацию Азербайджана в целом", - резюмировал Доменико Летиция.

Напомним, 3 февраля во дворце "Гюлистан" в Баку состоялось открытие 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии. В открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Абдул Керимханов