Назван объем добычи нефти с блока месторождений АЧГ за все время эксплуатации

С блока месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) добыто 570 миллионов тонн нефти и 205 миллиардов кубометров природного газа с момента начала эксплуатации.

Об этом сказал в среду первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде в ходе мероприятия "Общенациональный лидер Гейдар Алиев является автором независимой энергетической политики Азербайджана", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, около 60 процентов или 345 миллионов тонн добытой нефти реализовано на внешних рынках, что послужило импульсом для дальнейшего экономического развития страны.

"После подписания "Контракта века", Азербайджан заключил еще 35 соглашений. Хочу напомнить, что в 1997 году объем добычи нефти в Азербайджане в годовом исчислении составлял всего девять миллионов тонн, но с реализацией "Контракта века" добыча нефти увеличилась в 5,6 раза и в 2010 году достигла 51 миллиона тонн", - сказал он.

Отметим, что согласно данным bp, общая добыча на АЧГ за весь год составила в среднем около 415 400 баррелей в сутки (в целом, около 152 млн баррелей или 20 млн тонн). Объем суточной добычи по месторождениям составил: "Чираг" (25 200 баррелей), "Центральный Азери" (104 100 баррелей) , "Западный Азери" (116 400 баррелей), "Восточный Азери" (64 000 баррелей), "Глубоководная Гюнешли" (76 300 баррелей) и "Западный Чираг" (39 400 баррелей).

Доли участия в АЧГ: bp (30,37 процента), SOCAR (25 процентов), MOL (9,57 процента), INPEX (9,31 процента), Equinor (7,27 процента), ExxonMobil (6,79 процента), TPAO (5,73 процента), ITOCHU (3,65 процента), ONGC Videsh Limited (2,31 процента).