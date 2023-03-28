Спущен на воду опорный блок платформы Azeri Central East

Опорный блок платформы Azeri Central East - ACE ("Центральный Восточный Азери") спущен на воду.

Как сообщили во вторник Day.Az в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), опорный блок платформы ACE, построенный на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева, был погружен на баржу "STB-1" и отправлен в море 16 марта.

"Вес опорного блока платформы ACE составляет 16 тысяч тонн, а высота - 153 метра. Этот объект включает в себя три вертикальные трубы - для закачки воды, экспорта нефти и экспорта газа", - сказали в ASCO.

Отметим, что проект стоимостью шесть миллиардов долларов включает в себя новую морскую платформу и другие установки добывающей мощностью до 100 тысяч баррелей в сутки. Платформа ACE будет поддерживать добычу нефти на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на уровне выше 400 000 баррелей в сутки до конца 2020-х годов.

В рамках проекта на участке моря, где глубина составляет около 140 метров, между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери" будет сооружена новая добывающая, буровая и жилая платформа из 48 шахт. Проект также включает в себя новые подводные трубопроводы. Для транспортировки добываемых на платформе нефти и газа на Сангачальский терминал эти линии будут подключены к действующим подводным экспортным трубопроводам АЧГ "Фаза 2". Опорный блок будет сооружен в море на глубине 137 метров.