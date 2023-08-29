Азербайджан стал крупнейшим поставщиком газа в Турцию

Объем газа, импортированного Турцией в июне, составил 2 млрд 332 млн 420 тысяч кубометров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкую прессу, об этом сообщило Агентство по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK) . Согласно информации, наибольший объем импортированного природного газа в июне пришелся на Азербайджан.

Так, за указанный период из Азербайджана в братскую страну было экспортировано 743 млн. 680 тыс. кубометров газа, что на 2% больше, чем в прошлом году.

В списке стран, откуда Турция импортирует больше всего газа Россия занимает второе место (707 млн. долл. 520 тыс. кубометров), а Иран третье место (419 млн. кубометров). Импорт газа из этих двух стран сократился на 58,1% и 50,9% соответственно.