Транзитный потенциал Азербайджан значительно увеличился
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

Транзитный потенциал Азербайджан значительно увеличился.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказа глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе общих дебатов в рамках 78-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

Новость обновляется