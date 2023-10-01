Япония может лишиться статуса второго крупнейшего акционера МВФ

Япония может впервые за тридцать лет лишиться статуса второго крупнейшего акционера Международного валютного фонда (МВФ). Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Kyodo.

Такой сценарий возможен из-за реализации реформы соответствующих квот. Квота в МВФ определяет размер взноса, который вносит страна, а также во многом определяет ее право голоса. В результате решений об увеличении капитала МВФ Япония может опуститься на четвертое место, уступив Германии и Китаю.

Сейчас крупнейшими акционерами МВФ являются США с квотой 17,43%, Япония (6,47%) и Китай (6,4%). В то же время большинство голосов принадлежат развитым экономикам мира. Токио настаивает на сохранении действующего распределения квот МВФ. При этом США пытаются предотвратить растущее влияние КНР и призывают увеличить капитал фонда без изменения соотношения долей акционеров.