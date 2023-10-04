Азербайджан и Туркменистан обсудили возможности дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "X".

"В рамках нашего визита в Туркменистан мы вместе с коллегами провели встречу с заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым. В ходе беседы мы выразили удовлетворение позитивными результатами наших совместных усилий и экономического партнерства в продвижении регионального развития. Мы также затронули возможности дальнейшего расширения нашего двустороннего сотрудничества", - говорится в публикации.

Отметим, что товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном в январе - августе 2023 года составил 644,767 миллиона долларов США (рост в 2,7 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года). На экспорт приходится 56,622 миллиона долларов, импорт - 588,145 миллиона долларов.