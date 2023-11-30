Энергетика – основа региональной экономической интеграции

Источник: Yeni Şafak на русском

В своей статье для "Yeni Şafak на русском" доктор экономических наук, профессор Эльшад Мамедов отметил, что повышается актуальность региональной экономической интеграции, а углубление кооперационных связей, синхронизация экономической политики не представляется возможной без синхронизации политики в сфере энергетики.

В условиях невозможности дальнейшей эффективной генерации инвестиционной активности на основе институтов глобализации, неуклонно повышается актуальность региональной экономической интеграции. Деградация мировой глобальной системы разделения труда, разрушение традиционных транспортно-логистических артерий ставит перед странами региона острую необходимость создания региональных производственных кластеров и формирования макрорынка. При этом, для форсирования развития региональной интеграционной повестки в экономике нужны драйверы. И думается, одним из очевидных таких драйверов должна стать энергетика.

Энергетика, являющаяся стержнем экономического развития, в условиях смены технологических укладов в мировой экономике, превращается в один из технологических приоритетов. Вместе с тем, углубление кооперационных связей, синхронизация экономической политики не представляется возможной без синхронизации политики в сфере энергетики. Очевидно, что для развития высокотехнологичных перерабатывающих отраслей промышленности необходима соответствующая доступная энергетическая база. И надо отметить, что ресурсная база, потенциал дозагрузки производственных мощностей, возможности наращивания денежной массы свидетельствуют о серьезных устойчивых конкурентных преимуществах нашего региона.

На фото открытие представительства Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Ашхабаде.

Целый ряд новостей последних недель позволяет нам констатировать значительное повышение интенсивности на региональном энергетическом треке. Так, накануне появилась информация о значительном росте поставок российской нефти в Турцию. Это обусловлено соглашением о поставках российской нефти для дальнейшей переработки в крупнейший турецкий нефтеперерабатывающий завод. Сообщается в частности о том, что в первой половине ноября Анкара закупила свыше 800 тысяч тонн российской нефти марки Urals, что на 200 тысяч тонн или примерно на 33 процента, больше аналогичного периода октября. При этом ожидается, что уже по итогам ноября будет побит рекорд поставок, когда месячные объемы поставок достигнут 1.4 млн. тонн. Отмечу, что по имеющемуся соглашению на российские поставки будет приходиться около половины мощностей крупнейшего турецкого нефтеперерабатываюшего завода.

Если добавить к этому поставки азербайджанской нефти, становится очевидным глубокая технологическая кооперация и формирование региональной системы разделения труда между Баку, Анкарой и Москвой. Кроме того, не будем забывать о серьезном сотрудничестве между Турцией и Россией в области атомной энергетики, где по сути уже наладилась устойчивая высокотехнологичная кооперация. Как известно, в текущем году в результате сотрудничества Москвы и Анкары была введена в эксплуатацию первая в Турции атомная электростанция. Четыре реактора атомной электростанции со сроком эксплуатации в 60 лет позволят покрыть примерно 10 процентов спроса на электроэнергию в Турции. Вместе с тем, это позволит значительно снизить потребление природного газа в стране. Для производства такого объема электроэнергии на газовых электростанциях, срок эксплуатации которых к тому же примерно в 2 раза меньше, нужны были бы примерно объемы в 7 млрд. кубометров газа в год.

Другим значимым событием для региональной энергетической и экономической повестки стала новость о возможности реверсных поставок российской нефти в Азербайджан в объеме около 4 млн. тонн. Поставки Urals и его блендирование (смешиванию) с азербайджанской нефтью марки Azerilight могли бы наладить процесс формирования достаточно весомой добавленной стоимости.

Отмечу, что упомянутые сорта почти оптимально дополняют друг друга, подлежат блендированию и при соответствующей модернизации производственного процесса проект может быть успешно реализован. Стимулирующим фактором для развития этого проекта может стать хронический дефицит нефтепродуктов в северной части Ирана. Поэтому с рынком сбыта данной продукции проблем, полагаю, не будет. К тому же факт того, что нефть из России в этом случае будет импортироваться именно для переработки, снимает ряд проблем санкционного плана.

Вместе с тем, региональный формат сотрудничества 3+3, своевременно выдвинутый президентами Турции и Азербайджана, в целом показывает свою востребованность, состоятельность и перспективность. Конечно, есть вопросы относительно позиции Грузии. Налицо также неконструктивная позиция Армении, которая продолжает флирт с нерегиональными странами.

Но в целом, региональный формат сотрудничества крайне востребован. В этой связи, крайне важным является синхронизация энергосистем стран региона. Замечу, что в этом плане у России, Азербайджана и Грузии технологических проблем нет. Наличие развитой региональной энергосистемы является базисным условием конкурентоспособности экономики в условиях перестройки мирового экономического ландшафта.

Рассуждая о региональной энергетической повестке, нельзя не затронуть центральноазиатский трек. Как известно, Узбекистан и Казахстан имеют соответствующие соглашения по поставкам природного газа в Китайскую Народную Республику (КНР). Причем по имеющейся информации, соглашения предусматривают осуществление расчетов исключительно поставками продукции, не допуская возможности их компенсации валютой.

На фото комплекс головных сооружений Трансазиатской газовой магистрали, по которой будут осуществляться поставки крупных объемов туркменского природного газа в Китай через территорию Узбекистана и Казахстана, возведен в Самандепе.

Квоты по поставкам по магистрали Центральная Азия-Китай каждой из указанных стран составляют примерно по 10 млрд. кубометров природного газа. Объем добычи голубого топлива в Узбекистане в 2022 году составил примерно 51,7 млрд. кубических метров, внутреннее потребление в стране за тот же период было равно приблизительно 48, 5 млрд. кубометров. Причем рост объемов потребления газа в этой стране впечатляет. Только в сфере энергетики потребление газа за последние 6 лет в Узбекистане выросло примерно на 40 процентов. При этом правительство этой страны планирует ввод в эксплуатацию в 2025 году газохимического комплекса с мощностью переработки в 5 млрд. кубометров газа! В Казахстане объем добычи природного газа в 2022 году был равен примерно 26 млрд. кубометров, внутреннее же потребление по итогам прошедшего года составило приблизительно 22 млрд. кубических метров.

Полагаю, что вышеуказанные региональные тренды в энергетике ясно сигнализируют о подготовке базы для ускорения развития промышленности с глубоким уровнем разделения труда.