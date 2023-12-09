Состоялось заседание Наблюдательного совета Госнефтефонда

Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (SOFAZ).

Как сообщает в субботу Day.Az, на состоявшемся 8 декабря заседании под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики, председателя Наблюдательного совета SOFAZ Али Асадова, подробно обсуждались проект бюджета Государственного нефтяного фонда на 2024 год, инвестиционная политика фонда, валютный состав инвестиционного портфеля и другие текущие вопросы.

На заседании был заслушан доклад исполнительного директора SOFAZ Исрафила Мамедова.

По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Наблюдательного совета фонда было принято соответствующее решение о представлении Президенту Азербайджанской Республики проекта бюджета Государственного нефтяного фонда на 2024 год.

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