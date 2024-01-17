Азербайджан и Дания обсудили возможности сотрудничества в ветроэнергетике

Азербайджан и Дания обсудили возможности сотрудничества в области ветроэнергетики.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На полях Давосского экономического форума прошла встреча с Мортеном Дирхольмом, вице-президентом компании Vestas Wind Systems A/S. В ходе нашей беседы мы подчеркнули растущее значение использования устойчивых источников энергии в контексте изменения климата. Кроме того, мы обсудили текущие проекты альтернативной энергетики в нашей стране, внедрение "зеленых" технологий и рассмотрели возможности сотрудничества в области использования энергии ветра", - говорится в публикации.

Отметим, что Vestas Wind Systems A/S - датская компания, один из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов.

Напомним, что в 2023 году производство электроэнергии в Азербайджане из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в том числе гидростанциями, составило 2,116 миллиарда киловатт-часов.

За прошлый год ГЭС было выработано 1,757 миллиарда киловатт-часов, ВЭС - 56,6 миллиона киловатт-часов, СЭС - 79,4 миллиона киловатт-часов, а на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов (СТБО) - около 223 миллиона киловатт-часов.

Отметим, что доля сектора ВИЭ в общем производстве электроэнергии в Азербайджане за отчетный период составила семь процентов.

В целом производство электроэнергии в Азербайджане составило 29,277 миллиарда киловатт-часов, экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 3,253 миллиарда киловатт-часов, в то время как импорт - 211,8 миллиона киловатт-часов.

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