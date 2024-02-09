27 февраля в Баку пройдет конференция "Как стать сервис-провайдером в инфобезе". Это мероприятие для собственников и директоров сервисных ИТ- и ИБ-компаний. Организатор - "СёрчИнформ" - разработчик средств информационной безопасности.

На мероприятии эксперты компании расскажут о преимуществах и особенностях услуги ИБ-аутсорсинга, как ее запустить и получить первых заказчиков. Спикеры объяснят, как выглядит сервис "изнутри", и разберут кейсы клиентов. Опытом оказания услуги поделится действующий партнер "СёрчИнформ".

"СёрчИнформ" предоставляет услуги ИБ-аутсорсинга с 2019 года. В феврале компания впервые презентует условия сотрудничества в Азербайджане - партнеры получат возможность первыми в стране запустить готовый сервис в области ИБ под брендом известного вендора.

"Чтобы обеспечить внутреннюю безопасность нужны как минимум ИБ-специалист, защитный софт, оборудование. Далеко не все компании могут себе это позволить - дорого и трудозатратно. К тому же на рынке стабильный дефицит ИБ-специалистов. Выход - использовать аутсорсинг информационной безопасности, - прокомментировал Лев Матвеев, председатель совета директоров "СёрчИнформ". - Наши партнеры смогут закрыть эту потребность. Рынок ИБ-услуг растет, и сейчас удачное время "застолбить" свое место на нем. Со своей стороны, мы готовы обеспечить партнерам комфортный вход на рынок на выгодных условиях сотрудничества".

"СёрчИнформ" обучает ИБ-аналитиков и sales-менеджеров партнеров, оказывает содействие в продвижении услуги и дальнейшей работе с заказчиками. Первые партнеры уже прошли подготовку и оказывают сервис в своих городах.

"Наших клиентов беспокоят "практические" задачи: мошеннические схемы, подработки на стороне, связи с конкурентами, эффективность работы сотрудников, отношения в коллективе, негативные склонности персонала, профилирование. То есть для них внутренняя информационная безопасность - это такой обзор на 360 градусов, что и где может пойти не так с точки зрения работы персонала. Оказывая услугу ИБ-аутсорсинга, мы даем им такую информацию, а также прогноз, где могут случиться проблемы", - рассказал Павел Карасев, бизнес-партнер "КТ". Компания "КТ" успешно запустила аутсорсинг ИБ полгода назад.

Участие в конференции бесплатное для собственников и директоров сервисных IT- и ИБ-компаний, необходима регистрация на сайте.