Азербайджан имеет потенциал для экспорта "зеленой" энергии.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend эксперт-экономист Рашад Гасанов.

"Прикаспийский регион, Абшеронский полуостров обладают ветроэнергетическим потенциалом. В то же время с внедрением новых технологий, как на суше, так и на Каспии имеется большой потенциал для производства солнечной энергии", - сказал он.

Эксперт отметил, что на освобожденных от оккупации территориях также есть потенциал для производства возобновляемой энергии.

"Развитие там "зеленой" энергетики является основной стратегической целью. В то же время в этом направлении необходимы большие инвестиции. В последнее время начали реализовываться проекты в области возобновляемых источников энергии совместно с иностранными инвесторами. В нынешних условиях наша страна в состоянии осуществлять проекты в направлении энергоэффективности. Это сам по себе довольно привлекательный подход, создающий возможности для экспорта энергии, производимой за счет возобновляемых источников. У Азербайджана большой потенциал с точки зрения успешной реализации энергетических проектов", - сказал он.

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